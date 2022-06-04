CİMER Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Yönetmeliği ile kurum ve kuruluşlara CİMER aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilip yanıtlanması ve bu amaçla oluşturulan CİMER Kapısı'nın işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle CİMER'e yapılan başvuruların değerlendirildiği, yalnızca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile personelinin erişim izninin bulunduğu sistem "CİMER Kapısı", ALO 150 ise telefonla başvuruların alındığı hat olarak tanımlandı.

Kamu kurumları ve kamu personeli, yönetmelik kapsamındaki görevlerini yerine getirirken, başvuru sahibini vatandaş odaklı, etkin, süratli, şeffaf bir şekilde ve doğru bilgilerle aydınlatmayı esas alacak.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile katılımcı yönetim anlayışı kapsamında herkes CİMER aracılığıyla dilekçe ve bilgi edinme hakkını kullanabilecek. Kurum ve kuruluşların üst yöneticileri, CİMER aracılığıyla yapılan başvuruları dikkate alarak uygulanan kamu politikalarının kamuoyu üzerindeki etkilerini takip ederek gerekli tedbirleri alacak.

CİMER personeli, Cimer Kapısı aracılığıyla yapılan işlemler ve verilen cevapların resmi yazışma niteliğinde olduğu, bu kapsamda tesis edilen her türlü idari işlem ve eylemlerin kurum ve kuruluş adına hukuki sonuç doğurabileceği bilinciyle hareket edecek, başvuru yapan kişilere ilgili mevzuat kapsamında sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için yardımcı olacak.

İşleme alınmayacak başvurular

Kişiler dilekçe hakkı kapsamında dilek, şikayet, kamu politikalarına yönelik görüşlerini ve bilgi edinme hakkı kapsamında belge ve bilgi edinme taleplerini CİMER'e iletebilecek.

Yasama ve yargı organlarının yasama ve yargı faaliyeti kapsamında olan, başvuru amacı ve konusu anlaşılabilir nitelikte olmayan, başvuru sahibi ile üçüncü şahıslar veya kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk ilişkileri kapsamında talep, borç, yükümlülük içerenler, başvuru esnasında başkasının kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanıldığı veya başvurunun ayırt etme gücü bulunmayan kişilerce yapıldığı tespit edilenler, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yalnızca Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer adli makamların görev ve yetki alanı kapsamında değerlendirilmesi gereken suç ihbarı niteliğindeki başvurular işleme alınmayacak.

Ayrıca sadece tahmine, zanna dayalı ifadeler içeren, başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi, belge bulunmayan, hakkın açıkça kötüye kullanılmasına sebep olabilecek şekilde aynı başvuru sahibi tarafından sürekli ve benzer mahiyette yapılanlar da işleme alınmayacak başvurular arasında yer alıyor.

CİMER'e başvurular

Kişiler, CİMER'e e-Devlet Kapısı, ALO 150 telefon hattı, mektup-posta ve şahsen müracaat ile başvuruda bulunabilecek. CİMER'e yapılan başvurular hızla başvuruya yanıt verecek ilgili kurum ve kuruluşa ulaştırılacak.

Başvuru konusu, bir kamu kurum ve kuruluşu, personeli veya yöneticisi hakkında şikayet niteliğindeyse başvuru, bir üst amire gönderilecek. Şikayet bu amir tarafından işleme alınarak başvuru sahibine yanıt verilecek.

Şikayet niteliğindeki başvurularda, CİMER personelinin gerekli görmesi halinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilecek. Bu durumda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri gizli olarak işleme alınıp sonuçlandırılacak.

Gizlenmiş kimlik ve iletişim bilgileri ile başvuruya ilişkin teknik bilgiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları sağlaması kaydıyla yetkili makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde paylaşılabilecek.