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Cimilli İbo ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, vefat etti - Son Dakika

Cimilli İbo ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, vefat etti

16.08.2021 12:13
Cimilli İbo ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, vefat etti, System.String[]

Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti.

Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, tedavi gördüğü hastanede 49 yaşında hayatını kaybetti.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hastanesinde vefat eden Cimilli İbo adıyla tanınan sanatçının cenazesi, yarın Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde toprağa verilecek.

Özer, geçen yıl Kovid-19 nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Aslen Rizeli olan İbrahim Özer, 12 Mayıs 1972'de Trabzon'da dünyaya geldi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe gönül veren Özer, türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için sık sık İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti.

İbrahim Özer, müzik sevgisi nedeniyle liseyi bitirmeyerek eğitimini yarıda bıraktı.

Renkli kişiliği ve yorumladığı şarkılarla ilgi gören Cimilli İbo, "Sibelim", "Cayır Cayır Yanayi", "Kakara Kikiri", "Şakacı", "Oyna", "Hasretim Hepinize", "Sevdalı" ve "Yalan Dünya Boş" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda çalışmaya imza attı, bir dönem "İnadım İnat" adlı dizide rol aldı.

İbrahim Özer, Cimilli İbo, İstanbul, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cimilli İbo ismiyle tanınan Karadenizli şarkıcı İbrahim Özer, vefat etti - Son Dakika


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