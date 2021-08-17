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Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2021 19:49

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Sanat camiasından bir kaç isim dışında katılımın az olduğu cenazede sevenleri sosyal medyadan canlı yayın yapmak için sıraya girdi Karadeniz'in sevilen isimlerinden Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı

Sanat camiasından bir kaç isim dışında katılımın az olduğu cenazede sevenleri sosyal medyadan canlı yayın yapmak için sıraya girdi

RİZE - Karadeniz'in sevilen isimlerinden Cimilli İbo olarak tanınan İbrahim Özer son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir şeker hastası olan, böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Karadeniz'in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lakabını memleketi İkizdere'nin Cimil köyünden alan İbrahim Özer, memleketi Rize'de Merkez Sahil Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köyüne son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti il başkanlarının yanı sıra binlerce seveni katılırken, sanat dünyasından ise meslektaşları arasından Davut Güloğlu, Onay Şahin, Şükrü Güler'in yanı sıra birkaç yerel müzisyen dışında katılım olmaması gözlerden kaçmadı.

Aynı zamanda gelen bazı vatandaşların ise tabutun başından ayrılmayarak cenazeyi cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparak yayınlaması da tepkilere neden oldu. Cenaze sahipleri zaman zaman vatandaşları salgın nedeniyle uzaklaşmaları için uyararak zor anlar yaşadı.

Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer'in vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Karadenizli Sanatçı Şükrü Güler "Karadeniz'de sevilen bir isim, ağabeyimiz. Önce Ayhan ağabey vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya, işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz. 3-5 ay bir hastane süreci, sonrasında böbrek nakli, sonrasında ise enfeksiyon. En büyük acıyı yaşayan sevenleri, bizler. O nedenle tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardan beri de bizim takip ettiğimiz, vefasızlık mı diyelim. Belli bir noktaya geldiğinde alkışlanıyorsun ama sonra unutuluyorsun. Biz buna ahde vefasızlık diyelim. Tüm sanat camiasında bu vardır" dedi.

Cenazeye katılan Karadenizli sevilen sanatçı Davut Güloğlu, insanların değerlerine sahip çıkması gerektiğini savunarak "Karadeniz'in çok büyük bir değerini kaybettik. Hem esprileriyle hem müzikleriyle yıllarca Karadeniz'i temsil eden çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Tüm Rizeli hemşerilerime de teşekkür ediyorum bu alanı doldurdukları için. Bugün burada Cimilli'yi uğurladık, yarın ben olacağım. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak. Ülkemizde hem sanatta olsun hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkalım. Burada olan ve gelemeyen arkadaşlarımıza herhalde kırgınlarımız olabilir" şeklinde konuştu.

Sanatçıyı anarken şarkılarla, türkülerle değil dua ve Kur'an ile anmak gerektiğini dile getiren bir başka Karadenizli sevilen sanatçı Onay Şahin ise "Sanatçı aslında riske girerek çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor, kendi ahiretini de da riske atıyor. Buna karşılık bir dua sevenlerinden, dostlarından bulamadığı zaman işte asıl vefasızlık orada. Faniyiz, son sahnemiz de buydu. Bugün Cimilli İbo'yu burada ağırladık. İyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı, onlara sabretti, isyan etmedi. Sabırla insanlara hep moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla hastalığına sabredene de Allah karşılığını verecektir. Bugün onun için dua ettik. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizle değil de Kur-an ile dualarla ansınlar. Biliyoruz ki o türkülerin öbür tarafa bir faydası yok. Bunlar birbirimize dünyayı hoş etmek için, birbirimize dünyayı zindan etmemek için güzellikler" idelerini kullandı.

Cenazeye sanatçı katılımının az olmasını pandemi nedeniyle olduğunu düşündüğünü dile getiren Şahin "Cimilli İbo'nun kötü bir insan olduğuna ben inanmıyorum. Meslektaşları arasında bir polemik olup olmadığından da emin değilim ama ben biraz da pandemiye, günümüz şartlarına bağlıyorum. Öbür türlü bir şeyi aklıma getirmek istemiyorum. Cimilli İbo herkesin sevdiği, saydığı, muhabbet duyduğu bir insandı. Gelemeyenler de evinden duasını yapıyordur" dedi.

Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı

Davut Güloğlu, İbrahim Özer, Cimilli İbo, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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