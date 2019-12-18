ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası - Son Dakika Ekonomi

ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası

6 saat önce

SANKO Holding'in kuruluşu olan ve 29 yıldır sektörde Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ÇİMKO'nun başarılı çalışmaları, ""Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikasıyla ödüllendirildi.

ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası, System.String[]

SANKO Holding'in kuruluşu olan ve 29 yıldır sektörde Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ÇİMKO'nun başarılı çalışmaları, ""Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikasıyla ödüllendirildi.


Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikasıyla ödüllendirilen firmalar, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Belge Takdim Töreni ile belgelerini aldı. Belge takdim töreninde ÇİMKO Çimento da ödüllendirildi. Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen belge takdim törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Birlik Başkanı Yavuz Işık ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Törende açıklamalarda bulunan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve ÇİMKO Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Artık çimento sektöründe farklılaşmaya çalışıyoruz. Hazır betonda yapmış olduğumuz bu farklılıklar bundan sonra yapacağımız olan farklılıkların ön ayak izleri. Şuanda da Narlı Çimento karbondioksit emisyonu olarak da Türkiye'nin en iyisi konumunda. O yüzden ben bu işte emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her şeyi birlikte başarıyoruz. Gaziantep Sanayi Odamızın başlattığı 'biz de varız' kampanyasında olduğu gibi biz ülke olarak çalışıp, çabalayacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Ben bu önemli günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül de, "Burada SANKO Holding'in başarı hikayesini, Gaziantep'in başarı hikayesini görüyoruz. Bu günlerde Gaziantep'in yüzüncü yılını kutladığımız bir zaferinin ardından sıfırdan başlayan bir şehrin başarısını görüyoruz. Ben ödül alan bütün firmaları tebrik ediyorum. Bu ödül, bu sertifika Sanko Holding'e ne kadar değer katıyorsa Gaziantep'e de o kadar değer katıyor" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından ödül alan firmalara belgeleri takdim edildi. Belge takdimleri sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - GAZİANTEP

Sanko Holding, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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