Gaziantep'te kurulu bulunan SANKO Holding bünyesinde yer alan ÇİMKO'nun tesislerine, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası" verildi.

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, bir otelde düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, bir yandan beton alanındaki gelişmelere ışık tutarken bir yandan da sektörün daha kaliteli işler üretmeye yönelmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Bu anlamda Türkiye'deki çimento kalitesinin artırılması ve dolayısıyla da ülkedeki inşaat sektörünün kalite olgusuna katma değer kazandırdıklarını ifade eden Işık, "Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Betonda sürdürülebilirlik denince beton üretiminde kullanılan kaynakların en etkin taşınması ve çevreye zararın en aza indirilmesini anlayabiliriz. Bu tanım kapsamında gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan bugünkü ihtiyaçlarımızı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Işık, bu anlamda önemli çalışmalar hayata geçirerek sektörde farkındalık oluşturan ÇİMKO'yu kutladı.

Vali Davut Gül de şirketin sıfırdan başlayarak dünyanın sayılı firmalarından birisi haline geldiğini, bunun da Gaziantep için önemli bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Dünyanın geldiği noktada her işin en iyisinin yapılması gerektiğini belirten Gül, kentteki şirketlerin marka değerlerini artırmak için Valilik olarak gereken destekleri sağlayacaklarını söyledi.

3 tesise sertifikasyon

ÇİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise çimento alanında yapılan yatırımların hayata geçirildiği tarihi süreci anlattı.

ÇİMKO Genel Müdürü Önder Kırca da kuruldukları günden bu yana önceliklerinin dünya standartlarında kaliteli üretimi gerçekleştirmek ve sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Tesislerinin verilerine bakıldığında dünya standartlarına göre en iyiler arasında yer aldığını ifade eden Kırca, tüm iş süreçlerinin incelenmeye alınarak ÇİMKO'nun 3 tesisine sertifikasyon alındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından şirket yöneticilerine "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası" teslim edildi.