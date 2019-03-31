Son Dakika Haberleri: Cimnastiğin Altın Kızından Bir Dünya Şampiyonluğu Daha

Cimnastiğin Altın Kızından Bir Dünya Şampiyonluğu Daha

2 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikteki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Büyükler Tek Bayanlar Kategorisi'nde 20 bin 700 puan alarak Dünya Kupası Birincisi oldu.

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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un cimnastikteki altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Büyükler Tek Bayanlar Kategorisi'nde 20 bin 700 puan alarak Dünya Kupası Birincisi oldu. İlk kez yarıştığı Senior (Büyükler) Kategorisi'nde Dünya Kupası Birincisi olan Ayşe Begüm Onbaşı yine zirvede yer aldı.

Aytaç: "Şampiyonumuzla bir kez daha gurur duyduk"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, "Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu başarılarda payı çok büyük. Şampiyon sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı Portekiz'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası'nda Büyükler Tek Bayanlar Kategorisi'nde ilk kez yarıştı ve Dünya Kupası Birincisi olarak bir kez daha gururumuz oldu. Başarılı sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı ile bu başarıda büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ve kulüp antrenörümüz Yasin Talay'ı kutluyoruz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Ayşe Begüm, Spor
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