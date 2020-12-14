Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi - Son Dakika

Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi

14.12.2020 13:23

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, elde ettikleri başarıyla gururlandırdı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak ile paralel barda altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, elde ettikleri başarıyla gururlandırdı.

Almanya'da 2019'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, sakatlığının ardından yarıştığı Mersin'deki şampiyonada halka aletindeki performansıyla jüriden 15,000 puan alarak altın madalyaya ulaştı.

Ferhat Arıcan da paralel barda 15,100 puanla altın, kulplu beygirde 14,433 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Her iki sporcu, elde ettikleri başarının gururunu yaşarken, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde büyük moral depoladı.

"Dünya şampiyonluğu kadar heyecan vericiydi"

Milli sporcu İbrahim Çolak, AA muhabirine, böyle bir şampiyonanın Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullandıklarını dile getiren İbrahim Çolak, şampiyonada 8 madalya aldıklarını anımsattı.

İbrahim Çolak, Türkiye'de altın madalya almanın önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sakatlığımdan sonraki ilk yarışmamdı. Hedefim altın madalya almaktı. Çok şükür finalde de elimden gelenin en iyisini yaptım ve yine altın madalyayı kazandım. Çok mutluyum. Kendi evimizde böyle başarı elde etmek Almanya'da kazandığım dünya şampiyonluğu kadar heyecan vericiydi. Türk halkına bu güzel görsel zevki yaşattığım için çok mutluyum. Bizi izlemeye devam etsinler."

İbrahim Çolak, şampiyonada "Parlayan Yıldız" ödülüne layık görülmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, bu ödüle layık görenlere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği

Başarısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik ettiğini ifade eden İbrahim Çolak, "Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda. Bizlere olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her zaman arayıp sorduğu ve ilgi gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ferhat Arıcan: "Olimpiyatlarda daha iyi başarılar gelecek"

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise tarihi bir şampiyonada güzel bir başarı elde etmelerinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Salgın sürecinde çok çalıştığını belirten milli cimnastikçi, bu çalışmanın karşılığını almanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Ferhat Arıcan, bu başarının olimpiyat öncesinde güzel bir motivasyon olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu... Gerçekten söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Hedeflerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdim. Umarım olimpiyat oyunlarında aynı başarıyı gösteririz. Son Avrupa üçüncüsüydüm. Hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı. Şimdi bunu elde ettim. Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara gideceğim. Bu, benim motivasyonumu güçlendiriyor. Olimpiyatlarda daha güçlü, kuvvetli şekilde yarışacağım. Olimpiyatlarda daha iyi başarılar gelecek."

Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi
Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi
Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi
Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Cimnastik, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastiğin yıldızları Avrupa Şampiyonası'nı boş geçmedi - Son Dakika Spor


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