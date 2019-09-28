Son Dakika Haberleri: Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası
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Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası

1 saat önce

Akdeniz Cimnastik Birliği (COMEGYM) tarafından İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya kazandı.

Cimnastik: 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası, System.String[]

Akdeniz Cimnastik Birliği (COMEGYM) tarafından İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda Türk sporcular 19 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cagliari kentinde düzenlenen şampiyonada Türk sporcular, 4 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Akdeniz, Türkiye, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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