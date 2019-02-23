Cimnastik: Anadolu Yıldızlar Ligi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları Malatya'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları Malatya
'da başladı. Fırat
Cimnastik Spor Salonunda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen
, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı.
Ömer Dağdelen, yaptığı konuşmada, tüm takımlara başarılar diledi.
Müsabakalara Malatya, Elazığ
, Bingöl
, Tunceli
ve Kars
'tan 20 kız ve 10 erkek sporcunun katıldığını belirten Dağdelen, iki gün sürecek grup yarışmalarını kazananların 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazanacaklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:02 Kaynak: AA
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