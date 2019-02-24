Cimnastik: Anadolu Yıldızlar Ligi
38 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları, Malatya'da sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları, Malatya
'da sona erdi. Fırat
Cimnastik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, Malatya, Elazığ
, Bingöl
, Tunceli
ve Kars
'tan 20 kız ve 10 erkek sporcu katıldı.
İki gün süren grup yarışmalarında kızlarda Malatya birinci, Elazığ ikinci, Tunceli üçüncü, Kars dördüncü, Bingöl ise beşinci oldu. Erkeklerde ise Malatya birinci, Elazığ ikinci olarak müsabakaları tamamlayarak 23-24 Mart'ta Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Yarı Final Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalyaları Cimnastik İl Temsilcisi Erol Bingöl
, hakem Hakan Akdoğan
ve antrenörler tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:29 Kaynak: AA
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