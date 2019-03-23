Cimnastik: Çeyrek Final Malatya Grup Müsabakaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final 4. Grup Müsabakaları, Malatya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final 4. Grup Müsabakaları, Malatya'da başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Fırat Cimnastik Spor Salonunda yapılan açılış törenindeki konuşmasında, müsabakaya katılan tüm sporcuların kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.



Müsabakalardan çıkacak sporculardan Türkiye ve Avrupa'da dereceler beklediklerini anlatan Dağdelen, sporcu ve ailelerine başarılar diledi.



Müsabakalara 48 kız ve 25 erkek sporcu katılıyor.



Grup yarışlarını kazananlar, 4-5 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Türkiye Şampiyonası Müsabakaları'na katılmaya hak kazanacak.

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