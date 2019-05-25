Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
9 saat önce
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı.
Hırvatistan
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:49 Kaynak: AA
'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Sercan Demir, halkada gümüş madalya alarak podyuma çıktı.
Organizasyon yarın sona erecek.
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