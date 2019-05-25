Son Dakika Haberleri: Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

9 saat önce

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı.

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Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Sercan Demir gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Sercan Demir, halkada gümüş madalya alarak podyuma çıktı.
Organizasyon yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:49 Kaynak: AA
Hırvatistan, Spor
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