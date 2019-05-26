Cimnastik: Dünya Challenge Kupası
3 saat önce
Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Yunus Emre Gündoğdu bronz madalya kazandı.
Hırvatistan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:17 Kaynak: AA
'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Yunus Emre Gündoğdu
bronz madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Yunus Emre Gündoğdu, halkada bronz madalya alarak podyuma çıktı.
Barfikste finale yükselen Ümit Şamiloğlu
ise 4. oldu ve madalya kazanamadı.
1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu
Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz