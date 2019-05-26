Son Dakika Haberleri: Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

Cimnastik: Dünya Challenge Kupası

3 saat önce

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Yunus Emre Gündoğdu bronz madalya kazandı.

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Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda milli cimnastikçi Yunus Emre Gündoğdu bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Yunus Emre Gündoğdu, halkada bronz madalya alarak podyuma çıktı.
Barfikste finale yükselen Ümit Şamiloğlu ise 4. oldu ve madalya kazanamadı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:17 Kaynak: AA
Hırvatistan, Gündoğdu, Spor
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