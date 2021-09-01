Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Antalya'da inşaatı devam eden salonu inceledi

Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, Antalya'da cimnastik salonu inşaatında incelemede bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çelen'e incelemede, TCF Yönetim Kurulu Üyesi Yener Altıntaş, İl Temsilcisi Yüksel Doruk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanı Salih Kaplan eşlik etti.

Salonun, 2023 yılında Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan Artistik ve Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları için hazır hale geleceğini belirten Çelen, salon inşaatına ziyaretinin ardından kentte antrenmanlarını sürdüren sporcuları izleyerek, kulüp başkanları ve antrenörlerle de toplantı yaptı.