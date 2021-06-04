Üye Girişi
SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti - Son Dakika

SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti

04.06.2021 10:43

Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberlettiNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, "Beni mutlu eden şey şu, genelde gençlerden büyüklere geçince hemen şampiyon olmanızın imkanı yoktur.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA,(DHA)- Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, "Beni mutlu eden şey şu, genelde gençlerden büyüklere geçince hemen şampiyon olmanızın imkanı yoktur. Çünkü yaşı çok genç, ilk yılında siz dünya şampiyonu oluyorsunuz. Bu çok müthiş bir şey" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çelen, Türkiye'de cimnastiğin gelişimini anlattı.

"AYŞE BEGÜM BÜYÜKLERDE İLK YARIŞMASINDA ŞAMPİYON OLDU, BU MÜTHİŞ BİR ŞEY"

TCF Başkanı Suat Çelen, çok iyi bir süreç yaşadıklarını belirterek, "19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı'yla aerobik cimnastikte dünya şampiyonu olduk. Ayşe Begüm Onbaşı 2014'te alınan yıldızlar, sonrasında gençler ve şimdi de büyüklerde alınan madalya aslında sinyallerini vererek geldi. Bizim ilk altın madalyamızı alarak dünyada bir yüzümüz, kıvılcımı ateşleyen kişi oldu esasen. Beni mutlu eden şey şu, genelde gençlerden büyüklere geçince hemen şampiyon olmanızın imkanı yoktur. Çünkü yaşı çok genç, ilk yılında siz dünya şampiyonu oluyorsunuz. Çok müthiş bir şey. O bağlamda da tüm dünyaya ismini ezberletti. İlk yarışmasında dünya şampiyonu oldu ve 3 kişi de aynı puanda. Zorluğu yüksek olduğu için ve hakem faktörü var. Biz bu noktada çok iyi gittiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BENİM HAYALLERİM, SPORCU KARDEŞLERİMİN GERÇEKLERİ"

Sporcuyken kurdukları hayallerin bir takım eksikliklerinden dolayı gerçekleşemediğini belirten Başkan Suat Çelen, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde şunu söylemiştim; benim hayallerim sporcu kardeşlerimin gerçekleri olsun. Sporcuyken bu hayalleri kurduk, bir takım eksikliklerden dolayı yapamadık. Biz sporcularımızın eksikliklerini ve ne istediklerini biliyorduk. O doğrultuda da yatırımlar yaptık. Tabi bunların hepsi bir maliyet. Bu noktada da Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizim her yaptığımız proje karşılığını buldu. Bir taraftan da branşlarımızın farklılığını anlatmak da zorlanıyorduk. Sadece artistik cimnastik görünüyordu, cimnastik deyince o akla geliyordu ama şimdi bakıldı ki trambolin, aerobik, ritmik cimnastik, parkur yani gerçekten çok farklı federasyonları içerisinde barındırıyor. Neredeyse 8 federasyonu birlikte yönetiyoruz. Dünyada esasen ayrı ayrı başkanlar var sadece yurtdışı ilişkilerinde artistik cimnastiğe bağlı. Almanya da bizim Türkiye modelini uyguluyor. Hepsi bizim evladımız, hepsine de eşit derecede yatırım yaptık. Bu yapmış olduğumuz yatırımların semeresini görmüş olduk."

"BİN 200 SPORCUDAN 120 BİN SPORCUYA GELDİK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ile antrenör zorunluluğu tuttuğunu vurgulayan Başkan Çelen, "Diğer taraftan yaklaşık 7 yılda 12 ilden 81 ile, 1200 sporcudan 120 bin lisanslı sporcuya, 600 yarışmacı sporcudan 25 bin yarışmacı sporcuya gelen bir Türkiye oluştu. Burada en büyük faktör Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özellikle atletizm ve cimnastiği 81 ilde antrenör çalıştırmayı zorunlu hale getirmesi. Birçok il müdürümüz de sağ olsun imkanları varken bir değil iki tane aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarıyla 81 ilimize biz cimnastik malzemesi bakanlığımız tarafından aldık ve gönderdik. Çünkü biz kendimizi sadece şampiyon yetiştiren bir federasyon olarak görmüyoruz. Biz tüm sporlara bir alt yapı yetiştiren bir sporcu fabrikası olarak görüyoruz. Çünkü en küçük yaşta başlanan spor cimnastik 3 yaşında başlanıyor. Motorik özellikler dediğimiz koşmadır, esnekliktir, dengedir, hız, kuvvettir, bunların hepsini veren ilk başta cimnastik" şeklinde konuştu.

"EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Cimnastikte eğitimi önemsediklerini dile getiren Çelen, "Biz şunu vurguluyoruz, beni de mutlu eden tarafı şu; İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan şimdi Ayşe'den her yorumlarda şunu görüyorum. Sporcularımız kendilerini ne kadar güzel ifade edebildiklerini. Onların o güler yüzü, sempatisi, almış oldukları eğitim ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Biz küçük yaştan beri sporcularımıza eğitimin birinci planda olması gerektiğini söylerdik. Ben de eski bir sporcuyum bizim de başkanımız bize bunu söylerdi. Bizim sporcularımızın hepsi yabancı dillerini konuşurlar, hepsi üniversitelerini bitirdiler. Camiamızda profesör, doçent çok fazla. Biz bilimle sporu bir araya getirerek, aile olarak kenetlenerek bu işi başardık" dedi.

"OLİMPİYATTA KOTA SAYIMIZ 5 OLDU"

Federasyon olarak zorlandıkları yerler olduğunu belirten Suat Çelen, "Zorlanmadık mı tabii ki de zorlandığımız yerler oldu. İnandıramadığımız yerler oldu. Çünkü dünya şampiyonu olacağımız zaman kendi camiamız bile tebessümle baktı. Çünkü çok zor, öyle bir algı gelişmiş. Ben sporculukta hep şunu söylüyordum, bunu bir Romen, Rus, Bulgar yapabiliyorsa biz de yaparız. Onun 2 eli 2 ayağı var, aynı oksijeni teneffüs ediyoruz. O yapıyor biz neden yapamıyoruz hep bunu sorguladım. Aynı imkanları Türk gencine verdiğiniz zaman neler yaptığını gördük. Diğer tarafta olimpiyatlara gitmenin hayal olduğu bir branşta 2012'de Gökçe Üçtaş Şanlı ile Londra'da ilk defa kapı açıldı. 1957'de kurulmuş federasyonda 2012'de ilk defa olimpiyatlara gittik. Bu kapı aralandı. Dedik ki Rio'da biz bunu 2 yapmamız lazım. Bunu 2 yaptık, Tutku Yılmaz ve Ferhat Arıcan'la. 2020'ye demiştik ki 2 kotayı 3 yapacağız. Hali hazırda 5 olduk. Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız Avrupa'da final oynamanın zor olduğu müsabakada Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize döndü. Olimpiyatlara katılmak mı, konuşulması bile imkansız olan branşta önümüzdeki hata olimpiyat kota mücadelesi vermeye Varna'ya gidiyoruz. Umut ediyorum ki 5 sporcumuz da orada alırsa tarihimizin olimpiyat kotasını alacağız" ifadelerini kullandı.

SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti
SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti
SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti
SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti
SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti

Suat Çelen, Cimnastik, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı         
11:59
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Ayşe Begüm tüm dünyaya ismini ezberletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement