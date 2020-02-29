Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız branşlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak - Son Dakika
Son Dakika Spor Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız branşlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak - Son Dakika Spor

Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız branşlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak

6 saat önce

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun katılımı ile Mersin'de dün başladı.

Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Şahin: Amacımız branşlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak, System.String[]

Türkiye Cimnastik Şampiyonası, yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun katılımı ile Mersin'de dün başladı.

Mersin Cimnastik Salonu'nda başlayan organizasyonda aerobik, artistik, ritmik ve trampolin cimnastik branşlarında madalya mücadelesi veriliyor. Yarın son bulacak şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, Mersin Cimnastik Salonu'nun Avrupa ve dünyada eşi benzeri bulunmadığını ifade ederek, "Her yıl geleneksel olarak 4 branşın (artistik, ritmik, trambolin, aerobik) yarışmalarını organize ediyoruz. Bütün diğer branşların birbiri ile kaynaşmasını bu şampiyona ile yapmış oluyoruz. 482 sporcumuz 25 ilden gelerek, bir çoğu da seçme ile yapılarak seçilerek gelen sporcularla yarışmaları tamamlayacağız. Yarışmacılarımızın arasında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Nazlı Savranbaşı da bulunuyor. Bizim federasyon olarak amacımız cimnastik branşları arasındaki kaynaşmayı sağlarken branşların kendi arasındaki gelişmeleri de rekabet halinde görmeleri ve artistik cimnastik branşında yakaladığımız başarı oranının diğer branşlara da etki etmesini sağlamak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cimnastik yarışmalarından görüntüler

Recep Şahin'in açıklamaları


Recep Şahin, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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