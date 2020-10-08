"Cimnastik Haftası" ve "Türkiye Cimnastik Günü" bu yıl ilk kez kutlanacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, il temsilcileri ile çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıda, milli sporcular İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'in 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıdan dolayı, her yıl ekim ayının ikinci haftasının "Cimnastik Haftası", cumartesi gününün ise "Türkiye Cimnastik Günü" ilan edilerek, çeşitli etkinliklerle kutlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda, bu yıl ilk kez kutlanacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Suat Çelen'in, il spor müdürlükleri ve il temsilcilerinin desteği ile "Cimnastik Haftasının" en güzel şekilde geçirileceğine inandığı belirtildi.

Yapılacak kutlamalar kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler gözetilerek, sosyal medyada haftanın önemine değinilecek, yerel yöneticiler ziyaret edilecek, gösteri müsabakaları ve merkezi alanlarda sembolik faaliyetler düzenlenecek.