Son Dakika Haberleri: Cimnastik Takımları Analig'de Yarı Finale Yükseldi

Cimnastik Takımları Analig'de Yarı Finale Yükseldi

1 saat önce

Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri kız ve erkek takımları müsabakaları başarıyla tamamlayarak Yarı Finale yükseldi.

Cimnastik Takımları Analig'de Yarı Finale Yükseldi, System.String[]
Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri kız ve erkek takımları müsabakaları başarıyla tamamlayarak Yarı Finale yükseldi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Cimnastik Grup müsabakaları 15 - 17 Şubat 2019 tarihleri arasında Konya'da yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri kız ve erkek takımları grup yarışmalarını başarıyla tamamlayarak 22 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayıp Yarı Finale yükselen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Spor
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