Cimnastik'te final heyecanı

Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta mücadele eden Kayserili sporcu Hasan Bulut, final yarışmasında barfikste 5., kulplu beygirde ise 7. olarak Türkiye'ye final heyecanı yaşattı.

Artistik Cimnastik World Challenge Cup 24 Ülkenin katılımı ile 10 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında Mersin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Müsabakalarda Kayseri'yi temsilen katılan sporcu Hasan Bulut, aldığı derecelerle final heyecanı yaşattı. Final müsabakalarında sporcu barfikste 5., kulplu beygirde ise 7. oldu. Hasan Bulut bu sonuçlarla Kayseri'den Dünya Kupasında finalde mücadele eden ilk sporcusu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'ye ve Türkiye'ye final heyecanı yaşatan sporcu Hasan Bulut'u ve Antrenörü Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ