Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak - Son Dakika
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Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak

6 saat önce

Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mersin'de yapılacak.

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak, System.String[]

Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. Şampiyonada, 25 ilden 482 sporcu mücadele edecek.


Mersin Gençlik ve İl Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda yapılacak. Şampiyonada, sporcular artistik, ritmik, trampolin ve aerobik dallarında mücadele edecek.


Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında Türkiye'ye bir ilki yaşatarak halka aletinde dünya şampiyonu olarak Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek sporculardan İbrahim Çolak ile paralel aletinde dünya ikinciliği elde eden Ahmet Önder, paralel aletinde dünya beşincisi olan Ferhat Arıcan, performansı ve topladığı puanlarla Tokyo 2020 kotası alan Nazlı Savranbaşı da Mersin'de madalya mücadelesi verecek.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 Akdeniz Oyunlarıyla birbirinden eşsiz tesislerle spor kenti kimliği kazanan Mersin'in sayısız ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. Kaymaz, "28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda düzenlenecek 'Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası' hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek milli sporcularımızın da mücadele edeceği şampiyonaya tüm Mersinli sporseverleri bekliyoruz" dedi. - MERSİN

28 Şubat, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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