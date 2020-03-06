Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri 8 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri 8 Madalya Kazandı

6 saat önce

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 8 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri 8 Madalya Kazandı, System.String[]

Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcular 8 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.


Türkiye Cimnastik Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası 28 Şubat-01 Mart tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.


25 ilden 482 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada mücadele eden Kayserili sporculardan Hasan Bulut, Mert Efe Kılıçer ve Melih Dumlu 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla Türkiye Şampiyonasında başarılarıyla dikkat çekti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada derece yapan sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:54 Kaynak: İHA
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