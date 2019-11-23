Son Dakika Haberleri: Cimnastikci Gülşah Doğan unutulmadı
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Cimnastikci Gülşah Doğan unutulmadı

6 saat önce

Ritmik cimnastiğe Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde başlayan ancak 2014 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan unutulmadı.

Cimnastikci Gülşah Doğan unutulmadı, System.String[]

Ritmik cimnastiğe Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde başlayan ancak 2014 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Gizem Gülşah Doğan unutulmadı. Doğan anısına ritmik cimnastik gösterileri sunuldu.


Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, trafik kazasında yaşamını yitiren sporcusu Gizem Gülşah Doğan anısına özel anma programı düzenledi. Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen anma programına, Muratpaşa Belediyesi Spor, Antalyaspor, Polis Spor Gücü, Elit Cimnastik Spor ve Başarı Spor Kulüplerinin ritmik cimnastik sporcuları katıldı.


Anma programı ritmik cimnastik sporcularının Gizem Gülşah Doğan anısına oluşturulan masaya kırmızı karanfiller bırakmasıyla başladı. Ardından farklı yaş gruplarında 77 sporcu Doğan'ın anısına gösteriler sundu. Gizem Gülşah Doğan'ın annesi Ender ve babası Ayhan Doğan'ın da yer aldığı anma programı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhaneddin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan, Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yener Altıntaş ve Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen'in sporculara anı madalyalarını vermesiyle tamamlandı. - ANTALYA

Süleyman Evcilmen, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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