Cimnastikçiler Ağustos'un son dersini yaptı

GSB Spor Okulları kapsamında Talas Gençlik Merkezi Cimnastik Salonuna cimnastik kursuna gelen çocuklar, Ağustos ayının son dersini yaptılar.

Antrenör Gökben Ermiş nezaretinde GSB Spor Okulları kapsamında iki aydır eğitim gören çocuklar Ağustos ayının son dersinde gönüllerince dans edip eğlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporun tabana yayılması adına en önemli adımlardan biri olan GSB Spor Okulları yıl boyunca devam ediyor. Başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmek adına GSB Spor Okullarını çok çok önemsiyoruz. Bu yavrularımıza sporun temelini yaz döneminde yapılan kurslarla aşıladığımızı düşünüyoruz. İnşallah şehrimizin ve ülkemizin sporcu alt yapısı ve sağlıklı bir yaşam için yıl boyu devam eden GSB Spor Okullarına bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ