Cimnastikçilerden Başkan Erdem'e başarı sözü

Eylül ayında Bolu ve Samsun'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek olan Nilüfer Belediyesi Cimnastik Takımı, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Eylül ayında Bolu ve Samsun'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek olan Nilüfer Belediyesi Cimnastik Takımı, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti.



Geleceğin milli porcularının yetiştiği Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda eğitim alan Nilüfer Belediyesi Artistik Cimnastik Takımı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Antrenörler Tuncay Dalgıç ve Berkay Doğan'ın da yer aldığı ziyarette, genç cimnastikçiler Başkan Erdem'e, destekleri için teşekkür ederek, başarı sözü verdi. Nilüfer Belediyesi'nin sporun bir çok branşında olduğu gibi cimnastik sporuna da yıllardır destek verdiğini belirten Nilüfer Belediyesi Cimnastik Antrenörü ve Cimnastik Okulu Koordinatörü Tuncay Dalgıç, "Nilüfer Belediyesi, özellikle 2017 yılında hizmete giren Beşevler Cimnastik Salonu'nu ile Türkiye'de hiçbir mahalli yönetimin yapamadığını yaptı. Nilüfer Belediyesi, büyüklüğü, donanımı ve kalitesiyle alanında federasyona ait birçok tesisi bile geride bırakan bir tesisi Bursa'ya kazandırdı. Bizler de genç sporcularımız ile birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni başarılar kazanmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Son yıllarda Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle ve yurtdışı temsilleriyle cimnastik sporuna Bursa damgasını vuran genç sporcular, Başkan Turgay Erdem'e yeni başarılar için söz verdi. Başkan Erdem de "Cimnastik aslında bütün sporların çıkış noktası ve maalesef yeterli tesisleşme olmaması nedeniyle Türkiye'nin yıllarca ihmal ettiği bir alan. Yatırımlarımız ve gençlere desteğimiz ile bu açığı kısa sürede kapatmak istiyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. 13-15 Eylül tarihlerinde Bolu ve Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonlarında da yine göğsümüzü kabartacağınıza şüphem yok" diye konuştu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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