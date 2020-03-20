Cimnastikçilerden koronavirüs mesajları - Son Dakika
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Cimnastikçilerden koronavirüs mesajları

6 saat önce

Cimnastikçilerden koronavirüs mesajlarıANKARA, (DHA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı ve Ferhat Arıcan sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması...

Cimnastikçilerden koronavirüs mesajları

ANKARA, (DHA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı ve Ferhat Arıcan sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, koronavirüse karşı uygulanması gereken 14 kurala vurgu yaparak, "Biz cimnastik ailesi olarak Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralını uyguluyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz. Kendiniz ve sevdikleriniz için tedbir alın, evde kalın. Unutmayın; koranavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

İBRAHİM ÇOLAK: GEREKLİ TALİMATLARA UYALIM

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak da salgına karşı evde kalınması gerektiğini belirterek, "Bildiğiniz gibi koronavirüs nedeniyle uymamız gereken bazı kurallar var ve mümkün olduğu kadar evlerimizde durmaya gayret gösterelim. Ben hem kendi sağlığım hem de ailemin sağlığı için gerekli önlemleri alıyorum. Evimde durduğum süre boyunca egzersizlerimi yapmaya devam ediyorum. Siz de eğer gerekli talimatlara uyar ve yetkililerin söylediklerini dikkate alırsanız en kısa sürede bu virüsü atlatabiliriz" diye konuştu.

AHMET ÖNDER: HASTALIĞIN BOYUTLARINI SABIRLA ANLATALIM

Salgına karşı 3 noktanın altını çizen milli cimnastikçi Ahmet Önder ise, "Hem ülkemiz hem de dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Burada yapılacak en önemli 3 şey; birincisi; sakin kalmak ve sakin kalamayanlara yardımcı olmak. İkincisi; hiç umursamayanlara hastalığın boyutlarını sabırla anlatmak. Üçüncüsü; uzmanlara kulak verip yanlış bilginin yayılmasını engellemek. Sağduyuyla ve akılla çözülemeyecek şey yoktur. Bunun da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

NAZLI SAVRANBAŞI: KURALLARA UYDUKÇA HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı ise koronavirüsle ilgili, "Tüm dünyayı saran koronavirüs artık ülkemizde de var. Bu yüzden sağlık uzmanlarının verdiği bütün kurallara uyalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sağlıklı beslenelim ve sıvı tüketimini artıralım. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayalım, antrenmanlarımızı evden devam ettirelim. Bu kurallara uydukça her şey daha güzel olacak" şeklinde mesaj verdi.

FERHAT ARICAN: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞLERİNİ ZORLAŞTIRMAYIN, EVDEN ÇIKMAYIN

Sağlık çalışanlarının mücadelesine dikkat çeken milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da, "Sağlık sektöründe çalışan milyonlarca insan kendilerini riske atarak bizim için çok büyük bir mücadele veriyor. Lütfen zaten zor olan işlerini daha da zorlaştırmayın, evden çıkmayın. İş, eğitim ve sosyal hayatınızı ev koşullarına uyarlamak inanın hiç de zor değil. Dengeli beslenin, iyi uyuyun, evde yapabileceğiniz egzersizler ile bağışıklık sisteminizi sağlam tutun" dedi.

Cimnastikçilerden koronavirüs mesajları

Ferhat Arıcan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:01 Kaynak: DHA

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