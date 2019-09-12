Son Dakika Haberleri: Cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo
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Cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo

1 saat önce

Yaşar Üniversitesi öğrencileri Sude Aydın ve Doğukan Büyükarslan'ın, Antalya'daki "Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası"nda iki altın madalya kazandığı bildirildi.

Cimnastikçilerin hedefi 2020 Tokyo, System.String[]

Yaşar Üniversitesi öğrencileri Sude Aydın ve Doğukan Büyükarslan'ın, Antalya'daki "Orange Cup Trampolin Cimnastik Uluslararası Turnuvası"nda iki altın madalya kazandığı bildirildi.

Yaşar Ünversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da 4 ülkeden 64 sporcunun katıldığı organizasyonda Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Doğukan Büyükarslan ve Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Sude Aydın'ın kategorilerinde altın madalya kazandığı bildirildi.

İki milli sporcu, Türkiye'ye uluslararası bir turnuvada altın madalya kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, yapılacak bütün uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. En büyük hedefimiz ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan ilk Türk trampolin cimnastikçiler olmak."

Antalya, Tokyo, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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