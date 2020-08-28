Cimnastikte gelişim seminerleri çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Cimnastik Federasyonu, gelişim seminerlerinin çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Ritmik, Aerobik, Trampolin ve Artistik Cimnastik Gelişim Semineri 1-3 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek.
Seminer başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden 31 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:09 - Kaynak: AA
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