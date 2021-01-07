Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak

07.01.2021 19:31
Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenör ve hakem vize seminerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenör ve hakem vize seminerlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı seminer programı, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik branşı hakem ve antrenörlerin katılımıyla, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler göz önünde bulundurularak, 21 Ocak-7 Şubat tarihlerinde "Zoom" uygulaması üzerinden yapılacak.

Seminere kayıt başvuruları, 15 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Cimnastik, Türkiye, Hakem, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastikte hakem ve antrenör vize seminerleri çevrim içi yapılacak - Son Dakika Spor


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