Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlar

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde ilk 12'ye girerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na takım halinde gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonlarının 1957'de kurulmasına rağmen 2012 Londra Olimpiyatları'na kadar Türkiye'nin cimnastikte olimpiyatlara katılamadığını anımsattı.

Federasyon başkanlığına geldikten sonra cimnastikte ciddi bir dönüşüm yaşadıklarını kaydeden Çelen, sporcu sayısının binden 100 bine, cimnastik yapılan il sayısının 12'den 81'e, cimnastik kulübü sayısının ise 60-70'ten 300'e ulaştığını dile getirdi.

Çelen, gerçekleştirilen dönüşümle 2012 Londra Olimpiyatları'na Göksu Üçtaş ile ilk olimpiyat kotasını aldıklarını, ardından da "2016 Rio Olimpiyatları'na nasıl iki kişi gideriz" denilmeye başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"2016 Rio Olimpiyatları'na Ferhat Arıcan ve Tutya Yılmaz ile katılarak hem kız hem de erkeklerde gitmiş olduk. 2020 Tokyo Olimpiyatları için hedefimiz ikinin üstüne çıkmak. Ancak bizim bir büyük hedefimiz daha var. Artistik erkek takımının takım olarak gitmesi. Çünkü artistik erkek takımı sporcularımızın finallerde çok büyük şansı var. Her dünya şampiyonasına final ve madalya için gidiyorlar. Bir ay sonra Almanya'da yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tabiri caizse dananın kuyruğu kopacak. Orada umut ediyorum ilk 12'ye girerek olimpiyatlara takım olarak gitmeyi başarırız. Olimpiyatlara erkek takımı gitmeyi başarırsa o zaman 4 sporcuyla katılma imkanımız olacak. Artistik kadında da bir kişi alabilirsek 5 sporcuyla gitmiş olacağız."

"Hedef ilk 12'ye girmek"

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 120 ülkenin takım olarak katılacağını vurgulayan Çelen, altı yıl önce Çin'de yapılan olimpiyat seçmesine gittiklerinde, 0.70 puan ile 25. olduklarını kaydetti.

Geçen seneki Dünya Şampiyonası'nda 15'inci olduklarına değinen Çelen, "Altı yılda dünya sıralamasında 43. basamaktan 15. sıraya sıçradık. Hedefimiz ilk 12'ye girmek. Üç takım kaldı. O gün sporcularımız hatasız bir yarışma çıkartırlarsa ilk 12'ye değil ilk 8'e girerek, final yaparak olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum. Bu hedefi koyduk. Bu hedefe tüm ekip inandı. Hakikaten güzel bir ekibimiz oldu. İnşallah, 'Bu ülkede cimnastik yapılmaz, bu ülkenin fiziğine cimnastik uygun değil.' diyenlere de örnek oluruz." ifadelerini kullandı.

"Altyapıdan yetişmiş sporcularımız çok iyi"

Cimnastikte Japonya, Çin, ABD ve İngiltere gibi büyük bütçelere sahip güçlü ülkelerin olduğunu anlatan Çelen, bu ülkelerin arasından olimpiyatlara takım halinde gitmenin hiç kolay olmadığını söyledi.

Altyapılardan yetişen sporcuların çok iyi olduğunu belirten Çelen, "Olimpiyatlara gidemeyiz anlayışından olimpiyatlara takım olarak nasıl giderizin peşine düştük. Hatta olimpiyatlara katılmak değil orada nasıl madalya alırızın mücadelesi içine girdik. Bunlar hemen öyle kolay olmuyor. İnşallah yavaş yavaş bu zihniyet ülkemize, bizim camiamıza oturduğu zaman geleceğimiz aydınlık." diye konuştu.