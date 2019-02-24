Son Dakika Haberleri: Cimnastikte İki Madalya

Cimnastikte İki Madalya

28 dakika önce

Milli cimnastikçiler, Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Melbourne Dünya Kupası'nda iki madalya kazandı.

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Milli cimnastikçiler, Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Melbourne Dünya Kupası'nda iki madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren kupada, iki Türk sporcu kürsüde yer aldı.

Paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, başarılı bir performans sergileyerek organizasyonu madalyayla tamamladı.

Müsabakalar sonunda Ahmet Önder gümüş madalya kazanırken, Ferhat Arıcan ise bronz madalyayı boynuna taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:03 Kaynak: AA

Avustralya, Spor
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