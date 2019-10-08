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Cimnastikte ikinci Tokyo kotası Ferhat Arıcan'dan

1 saat önce

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Cimnastikte ikinci Tokyo kotası Ferhat Arıcan'dan, System.String[]

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın genel tasnif elemelerinde sergilediği performansla 81.232 puan alan Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Ferhat Arıcan, Nazlı Savranbaşı'nın ardından genel tasnifte olimpiyat kotası alan ikinci milli sporcu oldu.

Ayrıca Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder paralel aletinde, İbrahim Çolak ise halka aletinde finale kalarak olimpiyatlar için kota mücadelesi verme şansı yakaladı.

Ferhat Arıcan, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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