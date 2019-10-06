Son Dakika Haberleri: Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
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Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

49 dakika önce

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan, System.String[]

Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.

Nazlı Savranbaşı, cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk sporcu oldu.

Japonya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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