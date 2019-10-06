Son Dakika Haberleri: Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
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Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

1 saat önce

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.

Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.


Nazlı Savranbaşı, cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk sporcu oldu.

Dünya Şampiyonası, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:56 
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