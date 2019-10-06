Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan
1 saat önce
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcunun, 49.799'luk puanıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği kaydedildi.
Nazlı Savranbaşı, cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan ilk sporcu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:56
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