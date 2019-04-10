Cimnastikte Milli Sporcular Finalde
24 dakika önce
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan, final mücadelesi verecek.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan
, final mücadelesi verecek. Polonya
'nın Szczecin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Ahmet Önder, genel tasnifin yanı sıra yer, paralel, barfiks aletinde finale yükseldi.
Milli sporculardan Ferhat Arıcan ise genel tasnif, kulplu beygir ile paralel aletinde finale yükselmeyi başardı.
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