Son Dakika Haberleri: Cimnastikte Milli Sporcular Finalde

Cimnastikte Milli Sporcular Finalde

24 dakika önce

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan, final mücadelesi verecek.

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Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan, final mücadelesi verecek.

Polonya'nın Szczecin kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Ahmet Önder, genel tasnifin yanı sıra yer, paralel, barfiks aletinde finale yükseldi.

Milli sporculardan Ferhat Arıcan ise genel tasnif, kulplu beygir ile paralel aletinde finale yükselmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Ferhat Arıcan, Spor
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