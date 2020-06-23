Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika

Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yönetim kurulu ve teknik heyet ile düzenlediği çevrim içi toplantıda yeni normalleşme sürecini değerlendirdi.

Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi, System.String[]

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, yönetim kurulu ve teknik heyet ile düzenlediği çevrim içi toplantıda yeni normalleşme sürecini değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, normalleşme sürecinin başlamasıyla izlenecek yöntemin, sporcuların mental olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmaları için verilen desteğin ve mevcut çalışmaların görüşüldüğü ifade edildi.

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ve milli takımların son durumlarının ele alındığı toplantıda, yıl sonunda düzenlenecek, olimpiyat kotası niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonaları'nın hazırlık süreçlerini aktaran teknik heyetin, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kısa ve uzun dönem hedefler hakkında bilgi verdiği de aktarıldı.

Ayrıca, sporcuların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Çelen'in, sporcuların eskisinden daha iyi olacaklarına inandığı belirtildi.

Suat Çelen, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı HDP'li belediye başkanı, KCK soruşturmasından gözaltına alındı         
10:12
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı         
10:00
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı         
09:52
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı         
09:51
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor         
09:44
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor         
09:35
1 ton 90 kiloluk 1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor         
09:32
Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı Naz Mila, hayranlarını kızdırdı         
09:32
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada         
09:17
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı         
09:14
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
09:07
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor         
09:06
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor         
09:02
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu         
08:47
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı         
08:44
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi         
08:31
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı         
08:28
Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı Namaz kılarken bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı anladı         
08:23
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor         
08:14
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış         
08:09
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
07:55
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok         
07:47
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı         
07:42
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var         
07:34
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor         
07:26
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu         
07:25
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü         
04:38
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim         
02:53
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi         
01:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 10:44:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cimnastikte yeni normalleşme süreci, çevrim içi toplantıda değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei