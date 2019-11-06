Son Dakika Haberleri: "Cimri" oyunu Diyarbakır'da sahnelendi
Son Dakika Güncel 'Cimri' oyunu Diyarbakır'da sahnelendi

"Cimri" oyunu Diyarbakır'da sahnelendi

6 saat önce

Diyarbakır'da Moliere'in "Cimri" adlı oyunu sahnelendi.

Diyarbakır'da Moliere'in "Cimri" adlı oyunu sahnelendi.


Diyarbakır Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Güzel Sanatlar Kulübünde eğitim gören tiyatro ekibi tarafından Moliere'in "Cimri" adlı oyunu, 30 Ekim'de Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu.

Kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin sahnelediği oyun 250 kişi tarafından izlendi.

Oyunu, Bağlar ilçesinde yaşayan ve daha önce herhangi bir tiyatro etkinliğine katılamayan dezavantajlı gençler ile Suriyeli çocuk ve gençler izleme imkanı buldu.

Diyarbakır, Moliere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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