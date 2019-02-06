Son Dakika Haberleri: Cimri Oyunu Sanatseverlerin Beğenisini Kazandı

Cimri Oyunu Sanatseverlerin Beğenisini Kazandı

47 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ünlü Fransız Komedi Yazarı Moliere'in Cimri adlı oyunu izleyiciyle buluştu.

Cimri Oyunu Sanatseverlerin Beğenisini Kazandı, System.String[]

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gösterime giren oyunun ilk gösterimi, Konyalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgi gördü. Yönetmenliğini Umut Toprak'ın yaptığı, Şehir tiyatrosu oyuncularının büyük bir ustalıkla seyirci karşısına çıktığı Cimri oyununda günümüze dönük atıflar, seyirci tarafından büyük alkış aldı.

İlk kez Moliere tarafından 1668 yılında yazılan Cimri tiyatro oyunu, Harpagon'un şahsında cimri bir adamın düştüğü gülünç durumlar, sergilediği tuhaf davranışlar ve bunlardan çıkarılacak dersleri anlatıyor. Oyun, 11, 12, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde de Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OYUNLAR ŞUBAT AYINDA DEVAM EDECEK

Konyalı tiyatro severler, Şubat ayında da tiyatroya doyacak. Bu kapsamda "Babaannemin Çantası" oyunu 9 Şubat'ta, "Hay Aksi" oyunu 8-9 Şubat'ta seyircisiyle buluşurken; "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" oyunu 22-23 Şubat tarihlerinde sahnelenecek. "Amak-ı Hayal" 25-26 Şubat'ta Konyalı sanatseverlerin beğenisine bir kez daha sunulurken, bir çocuk oyunu olan "Kuyudaki Aslan" oyunu ise 28 Şubat'ta sahnelenecek.

BİLET SATIŞ NOKTALARI

Konyalı sanatseverler tiyatro biletlerini; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya Tren Garı'nın karşısındaki Kültür A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden satın alabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

Selçuklu, Konya, Moliere, Güncel
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