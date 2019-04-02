Çimsa, 2018 Entegre Faaliyet Raporu'nu Yayınladı

Çimento sektörünün uluslararası markası

Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi Çimsa, Entegre Faaliyet Raporu'nda 2018 yılı finansal değerlendirme ve yatırımlarına, kurumsal sorumluluk politikalarına yer verirken, Çimsa'yı "Geleceğin Çimento Şirketi" olarak konumlandıracak iş planlarını açıkladı.

Türkiye çimento sektörünün yenilikçi şirketi Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na uyumlu olarak hazırladığı 2018 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Yeni Neslin Sabancı'sından aldığı güç ve vizyon doğrultusunda 50 yıla yakın tecrübesiyle çimento sektörünün lider markaları arasında yer alan Çimsa, raporda, 2018 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu.

Sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon ile insan kaynakları stratejilerini güç odaklarına alan ve temellerine oturtan Çimsa, 2018 yılı boyunca ekonomik performans, Ar-Ge, inovasyon kanalıyla yeni ürün ve yeni pazar gelişimi, enerji verimliliği, çevresel fayda sağlayan yatırımlar kanalıyla ekonomik değer üretme, insan gelişimi ve risk-fırsat yönetimi alanlarında yeni başarılar elde ettiklerine de raporda yer verdi.

Çimsa, 2018 yılında 869 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdi

Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, "2018 yılında geniş lojistik yapılanmamız, beyaz çimento ve özel ürünler alanındaki uzmanlığımızla Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer aldık. 2018 yılında 869 milyon TL değerindeihracat gerçekleştirdik ve operasyonel karımızın %50'sinden fazlası yurt dışından geldi. Yurt dışındaki yapılanmamızla uluslararası bir çimento üreticisi konumuna sahip olurken, küresel beyaz çimento ticaretinde yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye'nin ihracat gelirlerine sağlayacağımız katkıyı da çok daha iyi noktalara taşıyacağız.Global oyuncu kimliğimizi,

2019 yılında güçlendirmeye ve sektörün öncü çimento üreticisi olarak yeni projeler hayata geçirmekiçin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şirketimizin geniş çaplı ihracat gücü sayesinde dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişmeye ve insan hayatına değer katmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Uluslararası piyasalardaki konumumuzu güçlendireceğiz

Özcan, Çimsa'nın "Uluslararası bir marka" kimliğiyle çalışmalarına hızla devam edeceğini belirterek, raporu, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne uygun olarak hazırladıklarını dile getirdi. Özcan, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme alanındaki projeleri ile Çimsa'nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Çimsa, 2018 yılında güçlü bir performansa imza attı

2018 yılını değerlendiren Çimsa CEO'su Ülkü Özcan, "Kuruluşumuzdan bu yana üretim faaliyetlerimize kesintisiz devam ettik, pazar odaklı yaklaşımımız ve geniş dağıtım ağımızla müşterilerimizin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşıladık. 2018 yılında toplam çimento satışımız 8,7 milyon tonu aştı. Uluslararası çimento üreticisi olma yolunda attığımız adımları 2018 yılında da geliştirerek, Çimsa Americas yatırımımızı hayata geçirmek için faaliyetlere devam ettik. ABD pazarında güçlü avantajlar elde etme amacıyla bu yatırımımızı 2019 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve operasyonel hale gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Büyüme stratejileri kapsamında öncelik verdikleri dijitalleşme çalışmalarına 2019 yılında hız vereceklerini belirten Özcan, "2018 yılı boyunca geliştirdiğimiz dijital stratejilerimiz ile akıllı fabrika sistemlerine, veri analitiğine ve verimliliğe daha önem vererek, Endüstri 4.0 projelerine odaklandığımız bir yıl geçirdik. Bununla beraber ekonomik performans, yeni ürün ve yeni pazar gelişimi ve insan kaynağının gelişimi gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile paydaşlarımız için kalıcı değer yarattık. Geleceğin dijital çimento şirketi olarak, önümüzdeki projelerde de güçlü kurumsal ve mali yapımız ile sürdürülebilir, çevre ve topluma karşı sorumlu, şeffaf ve hesap verebilir, doğru ve güvenilir olmaya devam edeceğiz" dedi.