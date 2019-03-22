Son Dakika Haberleri: Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı

Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı

34 dakika önce

Meksikalı Cemex'in İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.

Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı, System.String[]
Meksikalı Cemex'in İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06 

İspanya, Çimsa, Ekonomi
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