Çimsa, Meksikalı Cemex'in Bunol Fabrikası'nı satın aldı
34 dakika önce
Meksikalı Cemex'in İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.
Meksikalı Cemex'in İspanya
'daki Bunol Fabrikası'nı 180 milyon dolara satın almak için görüşmelere başlayan Çimsa
, yılın ikinci yarısında tamamlanacak operasyon ile beyaz çimentoda dünya liderliğine yükselmeyi amaçlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:06
Çimsa, Cemex'in Fabrikasını 180 Milyon Dolara Satın Alıyor
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