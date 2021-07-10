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Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı devralma sürecini tamamladı - Son Dakika

Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı devralma sürecini tamamladı

10.07.2021 11:57
Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı devralma sürecini tamamladı, System.String[]

Sabancı Holding ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 155,2 milyon doları bedel karşılığında devralma sürecini tamamladı.

Sabancı Holding ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki beyaz çimento fabrikası Bunol'u 155,2 milyon doları bedel karşılığında devralma sürecini tamamladı.

Çimsa'dan yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Burak Orhun, söz konusu yatırımın Sabancı Topluluğu'nun son yıllarda yaptığı en büyük uluslararası satın almalardan biri olduğunu dile getirdi.

Orhun, "Yapı Malzemeleri Grubu olarak Çimsa markası ile attığımız bu adımla uluslararası yatırım ağımızı Bunol ile taçlandırmış ve Türkiye'deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımış oluyoruz. Avrupa'nın teknolojik olarak en gelişmiş beyaz çimento fabrikasının devralma sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttük ve tamamladık. Bu büyüme taahhütlerimizden biriydi. Yerine getirdik. Böylece dünya liginde 3'üncü sıradan 2'nciliğe yükselerek öncü oyunculardan biri olma pozisyonumuzu daha da güçlendirmiş olduk.

Çimsa'nın global bir marka olma yolculuğunda emin adımlarla ilerlerken, bu yolculuğun en önemli adımlarından birini İspanya'da atmış olmaktan da gurur duyuyoruz. Böylece var olan küresel piyasa deneyimimize İspanya operasyonunu da ekleyerek, büyük bilgi birikimimizle ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gerek Sabancı Holding olarak gerek Çimsa olarak dünyada çalıştıkları her bölgede o ülkenin ekonomisine değer yaratmanın yanı sıra toplumsal ve çevresel gelişimi destekleyen hizmet ve ürünler ortaya çıkardıklarını dile getiren Orhun, inovasyon gücünden de yararlanarak, insana ve çevreye saygılı, sektörün nabzını tutan, sürdürülebilir bir gelişim sergilediklerini, bu iş yapma biçimlerinin Bunol için de geçerli olacağını bildirdi.

Sahip oldukları tecrübe ve yetkin insan kaynaklarıyla dünyadaki gelişmeleri takip ederek, işlerini dünya standartlarında yönetmeyi hedeflediklerini aktaran Orhun, geleceğin sürdürülebilirlik felsefesini içselleştirmiş bir çimento üreticisi olarak, yenilikçiliği ve yenilikçilik yaklaşımlarını günden güne artıracaklarını ifade etti.

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar ise İspanya'daki yatırımla ilgili şunları kaydetti:

"Sabancı Holding ve Çimsa'nın, uluslararası gücü ve vizyonundan yola çıkarak çimento sektöründe küresel alanda faaliyet gösterdiğimiz her yerde, her zaman sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalıştık, çalışıyoruz. Doğduğu topraklarda en büyük gri çimento üreticilerinden biri olan şirketimiz, dünya beyaz çimento sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.

Cimsa Sabancı Cement BV olarak Çimsa markası altında Bunol Fabrikası'nın devralma sürecini tamamlamaktan ve markamızı dünyanın bir numaralı beyaz çimento üreticisi yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bunol Fabrikası'nın üretim ve dağıtım ağına eklenmesiyle Çimsa markası, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika'da ihracat ağını güçlendirecek ve etki alanını artıracaktır."

Sabancı Holding, Türkiye, İspanya, Çimsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cimsa Sabancı Cement BV, İspanya'daki Bunol Fabrikası'nı devralma sürecini tamamladı - Son Dakika


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