Çimsa, World of Concrete 2020'ye katıldı - Son Dakika
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Çimsa, World of Concrete 2020'ye katıldı

6 saat önce

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, her yıl düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı World of Concrete (WOC) 2020'ye katıldı.

Çimsa, World of Concrete 2020'ye katıldı, System.String[]

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, her yıl düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı World of Concrete (WOC) 2020'ye katıldı.

Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, Çimsa Aluminates ve Çimsa Süper Beyaz ailesi ürünlerini sektörünün önde gelen temsilcileri ile buluşturan şirket, fuarda yenilikçi çözümler sağlayan ürünleriyle dikkati çekti.

Beyaz çimento ve özel ürünler alanında küresel piyasalardaki liderliğini koruyan Çimsa, Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S, Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünlerini tanıttığı fuarda, "Beyaz Çimento" ürünü ile fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Beyaz çimento ve özel ürünlerini 3 ana aile grubu altında toplayan Çimsa'nın, Aluminates ailesi ürün yelpazesi altında Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünleri, Süper Beyaz ailesinde ise Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S ürünleri ve Özel Ürünler ailesinde ise CSA ürünü yer alıyor.

"ABD pazarında büyümeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, Çimsa'nın Türkiye'nin en büyük gri çimento üreticilerinden olduğunu belirterek, şirketin beyaz çimento alanında ise küresel ligde ilk 3 arasında yer aldığını bildirdi.

Özcan, yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımlarla küresel çimento sektöründeki varlıklarını güçlendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"2017 yılında ABD'de Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp.'u kurduk. Yurt dışındaki ilk greenfield yatırımımız olmasıyla dikkat çeken Houston'da kurulan öğütme tesisimiz de 2019 yılında faaliyete başladı ve bugün müşterilerimize doğrudan bu tesisimizden hizmet veriyoruz. ABD pazarında büyümeyi, müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. Çimsa'nın, küresel piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son dönemde hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesi ile de yurt dışı pazarlarda ve iç piyasada etkinliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Geleceğin dijital çimento şirketi olarak dijital stratejilerimiz ile akıllı fabrika sistemlerine, veri analitiğine ve verimliliğe daha da önem vererek, Endüstri 4.0 projelerine odaklandığımız projelerimizle Çimsa'nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımaya devam edeceğiz."

Sabancı Holding, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:40 Kaynak: AA
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