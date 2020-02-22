Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Spor Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik - Son Dakika Spor

Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik

7 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.


Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bu mücadeleye son çıktığı Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Çimşir, cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel'in yerine formayı Doğan Erdoğan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine ise Sturridge'i görevlendirdi.


Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına kalede Uğurcan, savunmada; Pereira, da Costa, Campi, Novak, orta alanda Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge ve ileri uçta ise Sörloth 11 ile çıktı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Ersun Yanal, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı

Son Dakika Haberleri
03:00 Kuşadası'nda eğlence hız kesmeden devam ediyor
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 04:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]