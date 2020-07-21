Çimşir, "Her zaman Trabzonspor'un Bir ferdi bir neferi olmaya devam edeceğim" - Son Dakika

Trabzonspor eski Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, profesyonel kariyerine devam etmekle birlikte, her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor eski Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yazılı açıklama yaparak veda mesajı yayımladı. Çimşir, "Alt yapısından itibaren formasını giydiğim, kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonspor'umuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören başkan ve çok değerli yönetim kurulu üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim"dedi

"BİR FERDİ BİR NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hiç bir şart öne sürmeden kendisine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığını belirten Çimşir, "Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, bordo-mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık. Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte, her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim.Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonsporumuzun Türkiye Kupasını kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi'ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)