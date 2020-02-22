Çimsir, ilk İstanbul deplasmanında berabere kaldı - Son Dakika

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Çimsir, ilk İstanbul deplasmanında berabere kaldı
7 saat önce
Ünal Karaman'dan sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimsir, ilk İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Ünal Karaman'dan sonra Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine gelen Hüseyin Çimsir, ilk İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile berabere kaldı.
Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen teknik direktör Hüseyin Çimşir, ilk İstanbul deplasmanında Dolmabahçe'de çıktı. 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere bordo-mavili takımda 8 maça çıkan ve 7 galibiyet 1 de beraberlikle sahadan ayrılan Çimşir dün İstanbul deplasmanında ise Beşiktaş'ın konuğu oldu. Maçın ilk devresini 1-0 önde kapatan Çimşir ve öğrencileri mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Çimşir, Trabzonspor başında İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2-1'lik galibiyet almıştı.
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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