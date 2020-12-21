Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu - Son Dakika

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

21.12.2020 00:07
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu, System.String[]

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi'nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor
Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı         
23:44
Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı         
23:18
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok         
22:11
4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek? 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek?         
21:49
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi         
21:19
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim         
19:09
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek         
12:12
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 00:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei