Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti
3 saat önce
Çin'de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.
Çin'de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:51
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