Son Dakika Haberleri: Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti
Son Dakika Ekonomi Haber

Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti

3 saat önce

Çin'de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti, System.String[]

Çin'de Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]