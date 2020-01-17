Çin, 2019'da yüzde 6,1 büyüdü - Son Dakika
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Çin, 2019'da yüzde 6,1 büyüdü

6 saat önce

Çin ekonomisinin 2019 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 büyüdüğü açıklandı.

Çin, 2019'da yüzde 6,1 büyüdü, System.String[]

Çin ekonomisinin 2019 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 6,1 büyüdüğü açıklandı. Büyüme oranı, son 29 yıldaki en düşük oran olarak da kayıtlara geçti.


Çin Ulusal İstatistik Bürosu, başkent Pekin'de 2019 yılına dair büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artarak 14 trilyon 380 milyar dolara yükseldi. Hükümetin yıllık büyüme hedefi yüzde 6 ila 6,5 aralığındaydı. Büyüme oranı, 1990 yılından bu yana görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Çin ekonomisi, 1990 yılında yüzde 3,9 genişlemişti.


Öte yandan, Çin ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekte yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 6 olarak kaydedilmişti.


Çin'in sanayi üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarken, perakende satışlar ise yüzde 8 yükseldi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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