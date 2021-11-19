Çin, 2021'de doğrudan yabancı yatırımlarda çift haneli büyüme bekliyor - Son Dakika

Çin'de 2021'de doğrudan yabancı yatırımlarda çift haneli artış beklendiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Şu Jueting, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, Çin'in yabancı yatırımlar için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Çin ekonomisi istikrarlı şekilde toparlanıyor ve yan sanayiler, altyapı, insan kaynakları ve iş ortamı göz önüne alındığında hala kapsamlı rekabet avantajlarına sahip." dedi.

Yabacı yatırımlarda sabit yatırım hedefini kolaylıkla yakalayabilecek durumda olduklarını vurgulayan Şu, doğrudan yabancı yatırımların 2021'de çift haneli artış kaydetmesini beklediklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, doğrudan yabacı yatırımlar yılın 10 ayında yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 943 milyar 150 milyon yuana (yaklaşık 142,01 milyar dolar) ulaştı.

Ocak-ekim aylarını kapsayan dönemde hizmet sektörüne yapılan yabancı yatırımlar yüzde 20,3, yüksek teknoloji üreten sanayi kollarındaki yatırımlar ise yüzde 23,7 arttı.

Şu, yatırımlardaki artışı, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki toparlanma ivmesini işareti olarak değerlendirdi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası bu yılın başında yayımladığı raporda üye işletmelerin üçte ikisinin ülkedeki yatırımlarını artırma niyetlinde olduğunu ortaya koymuştu.

ABD-Çin İş Konseyi'nin 2021 Üye Anketi'ne yanıt veren işletmelerin çoğu Çin'deki karlılıklarını koruduğunu, yüzde 40'ı ise yatırımlarını artırmayı planladığını belirtmişti.