Çin 2021'de Küresel İmalat Üretiminin Yüzde 30'unu Oluşturdu

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sanayi düzenleyici kuruluşunun Salı günü yayınladığı veriler, ülkenin, 2021'de küresel imalat üretiminin yüzde 30'unu oluşturduğunu gösterdi ve 2012'de yüzde 22,5 seviyesinde olan Çin sanayisinin daha büyük ve daha güçlü hale geldiğine işaret etti. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin düzenlediği basın toplantısında, katma değerli imalat üretiminin 2012'de 16,98 trilyon yuandan (yaklaşık 2,5 trilyon ABD doları) 2021'de 31,4 trilyon yuana çıktığını söyledi.

Xin, jeopolitik çatışmalar ve Kovid-19'un yeniden canlanmasının sanayi ekonomisi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasına rağmen, etkilerin geçici olacağını belirtti. Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında, Çin'in eksiksiz ve dirençli imalat sisteminin temelleri değişmedi. Xin, "sürekli destek politikalarıyla sanayi ekonomisinin en kısa zamanda normal seyrine dönmesi bekleniyor" dedi.