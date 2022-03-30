Çin, 2025 Yılına Kadar 2 Bin Fitnes Tesisi İnşa Edecek - Son Dakika

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) — Li, fitness ve fiziksel aktivite için üst düzey kamu hizmet sisteminin inşa edilmesi konusunda kısa önce yayınlanan genelgeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde kasaba düzeyinde spor ve fitness tesislerindeki eksiklikleri giderecek 5 bin projenin de tamamlanacağını söyledi. Li, bu konuda politika oluştururken ülkenin batı bölgeleri, kırsal alanları ve yetersiz mali koşullara sahip bölgelerine ağırlık verilerek, kentsel ve kırsal kesimde yaşayanların temel kamu hizmetlerine eşit erişimlerine olanak sağlamak için kaynak tahsisine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin'e göre genelge, sosyal spor organizasyonları ve toplum düzeyinde fitness yapılmasını teşvik etme ile rekabetçi sporların herkese daha fazla yarar sağlaması yönündeki çabaların altını çiziyor. Zhao, genelgede yaşlı, engelli ve diğer savunmasız grupların spor yapmaya ilişkin hak ve çıkarlarının korunmasının vurgulanarak, tüm yaş gruplarının spora daha fazla katılımının desteklendiğini belirtti. Genelgeye göre, 2025 yılına kadar Çin'deki kişi başına düşecek spor sahası alanının 2,6 metrekareye ulaşması, nüfusun yüzde 38,5'inin ise düzenli spor yapması bekleniyor. Bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 45'i aşacağı öngörülüyor.